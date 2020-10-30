بسبب سعد لمجرد.. سيدة تقاضي أحمد فلوكس وتطلب عشرة ملايين جنيه تعويضًا

متابعة بتجــــــــــــرد: أجلت المحكمة الاقتصادية الدعوى رقم 2424 لسنة 2020، تعويضات اقتصادية والمقامة من المستشار هيثم عباس بصفتة وكيلاً عن نيللى الشرقاوي ضد الفنان أحمد فلوكس، للمطالبة بتعويض عشرة ملايين جنية لجلسة ٤ تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل لاستكمال المستندات.

وترجع وقائع الدعوى إلى أنه أثناء الإعلان عن حفلة الفنان المغربى سعد لمجرد بالقاهرة، قامت المدعية وآخرون متضامنين معها بالمطالبة بمنع إقامة الحفلة استناداً إلى وجود اتهامات للفنان المغربي بجرائم اغتصاب وتحرش، في الوقت الذي رحب فلوكس بحضور الفنان المغربي، وتعدى بألفاظ خارجة ضد المدعية طاعنًا في شرفها وعرضها دفاعا عن حضور الفنان سعد لمجرد للقاهرة.

وتضمنت الدعوى المقامة من المستشار هيثم عباس أنه بتاريخ 15 تشرين الأول (أكتوبر) الجاري نشر المدعى عليه منشوراً على صفحته الرسمية بـ”فيسبوك” حمل ترحيباً ودعماً للمطرب المغربي سعد لمجرد، وعاتبت الشاكية الفنان أحمد فلوكس، وكان رده عليها بعبارات بذيئة، مما دعا كل المتابعين لصفحة المدعى عليه إلى سب وشتم والتنمر على المدعية، وتم الخوض في عرض وشرف المدعية، وكل ذلك بسبب أن المدعي عليه بمجرد الرد على تعليق المدعية، فتح باب السب والشتم والتنمر لكل متابعي صفحته، الذي يقترب من تسعمائة وتسعون ألف متابع دون رحمة، وبدون أي اعتبار أن المدعية مواطنة مصرية غيورة على بنات بلدها، فكان الجزاء السب والشتم والتنمر من عدد كبير من المتابعين المصريين والعرب ، وتم تحرير محضر بإثبات الحالة قيد تحت رقم 9604 لسنة 2020 إداري العجوزة.