يسرا تتبنى قضايا المرأة المقهورة في “ليلة عيد”

متابعة بتجــــــــــــرد: تعاقدت الفنانة يسرا، رسميا على بطولة فيلم سينمائي جديد يحمل اسم “ليلة عيد”، من إخراج سامح عبد العزيز، وإنتاج أحمد السبكي، مؤكدة أن الفيلم يرصد كفاح المرأة المقهورة اجتماعيا من أجل تحقيق أحلامها وما تواجهه من أزمات اجتماعية ونفسية ومادية.

وأوضحت يسرا، خلال لقائها مع برنامج “The insider“، على هامش فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، أن الفيلم سيناقش قضية مهمة لأول مرة تعرض من هذه الزاوية وهي قضية المرأة المقهورة التي تدافع عن حلمها وتسعى لأن يفسح لها المجتمع مجالا لتحقق أحلامها وتمر بالعديد من المشاكل.

وأكدت أن فيلم “ليلة عيد” من بطولتها مع الفنانة سميحة أيوب، وجارٍ ترشيح باقي فريق العمل، وهو من تأليف أحمد عبد الله، وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج أحمد السبكي.

يذكر ان يسرا كشفت على هامش مهرجان الجونة التفاصيل الأولى لتعاونها مع إحدى شركات الهواتف المحمولة في مصر، من خلال خدمة حريف تمثيل، والذي يترابط مع مسلسل يسرا المقبل في رمضان المقبل 2021.

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وتأتي خدمة حريف تمثيل ضمن جهود يسرا المستمرة لمساندة المواهب الشابة وحرصها الدائم على فتح المجال لها في أعمالها، وتقول يسرا عن دوافعها للمشاركة بالمشروع: استفدت من دعم ومساعدة النجوم الكبار لي في بداياتي، وهو ما سأظل ممتنة له طوال العمر، ولهذا أنا سعيدة بأنني سأقوم بنفس هذا الدور بشكل رسمي ومنهج فني من خلال خدمة حريف تمثيل الذي تقدمه شركة معروفة بدعمها للمواهب الشابة في فنون عديدة، وهذا دافع آخر لتحمسي للمشاركة.

“حريف تمثيل” هو مسابقة لعملاء إحدى شبكات المحمول في مصر وفيها يسجل المتسابق مقطع فيديو لمشهد تمثيلي قصير يحاكي أحد الشخصيات بأفلام ومسلسلات يسرا، سواء كان الدور يخص يسرا أو غيرها من الممثلين، وبعد تحميل الفيديو على الموقع الخاص بالخدمة، تبدأ مرحلة التصويت بعد ذلك، ويتم إعلان الفائز بعد حصوله على أكبر عدد من الأصوات شهرياً. وإضافة لهذا تختار يسرا فائز آخر، ليقدم الاثنان تجربة أداء تمثيلي أمامها، والفائز منهما سينال فرصة ذهبية للتمثيل معها في مسلسلها المقبل خلال موسم رمضان 2021.

وعن المسلسل الجديد المقرر عرضه بموسم رمضان 2021 كشفت يسرا أنه من إنتاج شركة “العدل جروب”، الذين سبق وأن قدمت معهم العديد من الأعمال، وتشارك في الإنتاج شركة سينرجي المملوكة للمنتج تامر مرسي، ومن تأليف احمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز.