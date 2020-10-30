عايدة رياض.. مسيحية تحتفل بـ"المولد"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حازت الفنانة المصرية عايدة رياض على اهتمام كبير عبر شبكات التواصل الاجتماعي بعد كشفها عن ديانتها المسيحية ورفضها الإساءة للنبي محمد.

وعلقت الفنانة عايدة رياض في تصريحات أوردتها صحيفة "اليوم السابع"، على التصريحات الأخيرة التي أدلى بها حساب منسوب لها على موقع فيسبوك، بخصوص رفضها الإساءة للنبي محمد بأي شكل من الأشكال رغم كونها مسيحية، حيث كشفت أنها لا تملك أي حساب على شبكات التواصل الاجتماعي.



وقالت إنها منذ فترة تعلم بشأن الحساب المتداول باسمها، ولم تسنح لها الفرصة لتؤكد عدم علاقتها به خاصة أنه لم يسبب لها أي ضرر، وأنها لم تكن تغير نص ما كتبه مؤخرا: "أنا مسيحية وأكيد ميرضنيش أن حد يغلط في الرسول عليه الصلاة والسلام، كلنا واحد".

وتابعت أنها ترغب في إيصال رسالة شكر لمنتحل شخصيتها على الكلام الأخير تحديداً، مؤكدة: "احنا في مصر كنا عايشين يهود ومسلمين ومسيحيين كلنا مصريين وأرمن ومن كل حته واحد، وعلى فكرة أنا بشارك جيراني احتفالاتهم بالمولد وبجيب حلاوة المولد".