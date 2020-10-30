محمد الشرنوبي يعيد أبلة فاهيتا إلى الدوبلكس ويتصدّر الترند المصري

متابعة بتجـــــــــرد: بعد غياب لفترة لا يستهان بها، عادت الدمية الشهيرة “أبلة فاهيتا” مع موسم جديد من برنامجها “لايف من الدوبلكس” على شبكة قنوات ON.

واستضافت “أبلة فاهيتا” في الحلقة الأولى التي عرضت مساء أمس الخميس، الفنان المصري والمتعدد المواهب محمد الشرنوبي. والملفت أن الأبلة أطلت بلوك جديد حيث قامت بترك شعرها منسدلاً على أكتافها بدلاً من لفافات الشعر التي اعتادت أن تطل فيها في كل مواسم برنامجها الذي انطلق في العام 2015.

وجاءت استضافة محمد الشرنوبي في الحلقة الأولى من البرنامج بمثابة الإطلالة التلفزيونية الرسمية الأولى له بعد زواجه من سيدة الأعمال راندا رياض.

تحدّث محمد الشرنوبي في برنامج “لايف من الدوبلكس” عن العديد من المواضيع، أبرزها جائحة كورونا، فقال، إنه ليس مهووسًا بالخوف من فيروس كورونا، مثل أشخاص كثيرين، لأن ذلك يؤثر سلبًا على الإنسان، مشيرًا إلى أنه يجب على كل شخص أن يواجه الوباء بشكل عقلاني.

وتابع الشرنوبي: “أنا مش مهووس بكورونا، ومش بحب أكبر المواضيع يعني حطيت الكحول مرتين بس النهارده، وسايبها على الله”.

وقدّم محمد الشرنوبي أغنية عن فيروس كورونا باللهجة الصعيدية، قال في مطلعها: “لا كورونا تأني إيه موجه تانية بس ليه ده أحنا يادوب بدأنا ننزل لا دى سنة باتون باليه”.

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أمّا عن زواجه مؤخرًا، قال محمد الشرنوبي، إنه بعد أن تزوج اكتشف أن الزواج “حلو” على عكس ما يدّعيه البعض، مضيفًا أنه سعيد جدًا بحياته الجديدة مع زوجته راندا رياض.

وقام الشرنوبي بتقديم أغنيته الشهيرة “قلبي ارتاح” مع تغيير بعض كلماتها حسب رغبة أبلة فاهيتا التي أرادت أن تسخر فيها من فكرة الزواج. وقالت أبلة فاهيتا في الأغنية: “أكبر قرار ندمان عليه غلطة كبيرة أتجوزت ليه”، الأمر الذي جعل زوجة الشرنوبي، رندا رياض التي كانت تجلس مع الجمهور تطلب منها في رسالة كتبتها بخط اليد مباشرةً على الهواء ألا توقع بينهما.

وقدم الفنان محمد الشرنوبي، خلال الحلقة العديد من الأغاني المرتجلة، منها أغنية “حيوا أبو الفصاد” بلحن جديد من ألحانه، وأغنية “الأستوك ده”، وأيضًا أغنية تحمل اسم 2020 بمناسبة الهالوين على لحن أغنية “على رمش عيونها”.

وحصدت الحلقة تفاعلًا كبيرًا من الجمهور خلال فترة عرضها، حيث تصدّر اسم “محمد الشرنوبي” قائمة الترند للعبارات الأكثر تداولًا عبر موقع “تويتر” في مصر.

نفيد بالذكر أن أبلة فاهيتا استضافت خلال المواسم السابقة من البرنامج عددًا كبيرًا من نجوم الوطن العربي، وحققت حلقاتها نسبة مشاهدة عالية.