رسميًا.. منى زكي تعود إلى جمهورها في “الصندوق الأسود”

متابعة بتجــــــــــــرد: بعد غياب 4 أعوام عن السينما، عادت رسمياً النجمة منى زكي إلى جمهورها أمس الأربعاء، بعدما أطلقت شركات أفلام مصر العالمية ونيو سنشري وسينرجي فيلم الإثارة والتشويق “الصندوق الأسود” في دور العرض المصرية ابتداءً من الأربعاء 28 تشرين الأول، ويشاركها في بطولته كل من محمد فراج ومصطفى خاطر.

تجسد منى زكي دور ياسمين التي تفاجأ باقتحام غريبين منزلها في مهمة مصيرية لسرقة شيءٍ مهم. وتحاول ياسمين الفرار منهما لكن بلا جدوى، فإلى أي مدى ستتمكن من الصمود؟ هكذا تدور أحداث فيلم الإثارة الصندوق الأسود.

الفيلم من إخراج محمود كامل وسيناريو وحوار أحمد الدهان وهيثم الدهان، وبطولة منى زكي، محمد فراج، مصطفى خاطر، أسماء جلال، وشريف سلامة.

Advertisements

“الصندوق الأسود” من إنتاج أفلام مصر العالمية، سينرجي ونيو سينشري وتتولي مهام تسويقه شركة MAD Solutions.

ومن المقرر أن تعود منى زكي، إلى الدراما التلفزيونية بعد غياب دام نحو 4 سنوات، أيضاً حيث تشارك ب#مسلسل “تقاطع طرق”، مع الثنائي الفنان محمد فراج ومحمد ممدوح، والفنان القدير محمد رجب، وستدور قصة “تقاطع طرق” حول الخيانة الزوجية، وهو من تأليف وإخراج تامر محسن.