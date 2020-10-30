شكرا لقرائتكم خبر عن لهذا السبب يتوقع الكثيرون أن جنيفر جارنر "حامل" ولم تعلن حتى الآن.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من المعروف أن النجمة العالمية جنيفر جارنر هى واحدة من عشاق الاحتفال بالهالوين "Halloween"، حيث تجد فى أجواء هذا الاحتفال متعة كبيرة من الصعب تجاهلها، فكانت تختار التصميمات التى تلفت عادة الأنظار.

وقررت جنيفر جارنر البالغة من العمر (48 عاما) أن تشارك محبيها وعشاقها بنشر صورة تظهر طريقتا البسيطة هذا العام فى الاحتفال بالهالوين "Halloween"، فظهرت جارنر وهى تحتضن الـ"pumpkin" القرع، بعد أن نحتت عليه إحدى الرسومات، لتبرز أجواء الاحتفال بالـ Halloween، ورغم ذلك كانت ردود الفعل عليها مفاجأة لجميع.



جنيفر جارنر

وقد انهالت التعليقات على جرنر بسؤالها ما اذا كانت حامل أم لا، ويرجع ذلك كونها وضعت "القرع" مباشرة أمام بطنها وكأنها ترغب فى إخفاء بطنها المنتفخ بسبب الحمل.

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بينما علق أحد مرتادى صفحتها على "إنستجرام" ليؤكد أنها ستعلن قريبا عن حملها، كذلك من أبرز التعليقات: "هل هذا يعنى أن هناك جنيفر صغيرة وراء المجسم؟".











