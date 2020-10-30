شكرا لقرائتكم خبر عن مى عمر أجازة يومين من مسلسل "لؤلؤ" بسبب الديكور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل فريق مسلسل "لؤلؤ" على أجازه يومين من تصوير المسلسل وهما يوما الخميس والجمعة، بسبب تغيير الديكور، ومن المقرر أن يستأنف صناع العمل التصوير غدا السبت، وتجمع المشاهد المقبلة بين بطلة العمل مى عمر ونجلاء بدر وأحمد زاهر وعدد آخر من الفنانين المشاركين فى بطولة العمل.

مسلسل "لؤلؤ" تدور أحداثه فى 40 حلقة، ويشارك فى بطولته بجانب مى عمر التى تجسد دورمطربة تبحث عن النجومية كل من الفنان أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، إدوارد، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل وعدد آخر من الفنانين وتأليف محمد مهران وإخراج محمد عبدالسلام.

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آخر أعمال مى عمر مسلسل "الفتوة" والذى قدمت فيه دور البطولة النسائية أمام النجم ياسر جلال، وشارك فى بطولة العمل أحمد صلاح حسنى، نجلاء بدر، رياض الخولى، هنادى مهنى، أحمد خالد صالح، أحمد خليل، ضياء عبد الخالق، إنعام سالوسة، مها نصار، عايدة رياض، محمود حافظ، ليلى أحمد زاهر، أحمد جمال سعيد، مجدى فكرى، عهدى صادق.