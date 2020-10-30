صورة.. عمرو منسي وعمرو دياب على الشاطئ في أحدث ظهور بالجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

نشر عمرو منسي المستشار التنفيذي لمهرجان الجونة، صورة له عبر خاصية القصص القصيرة بموقع "إنستجرام".

وظهر "منسي" الصورة رفقة الفنان عمرو دياب وعدد من أصدقائهم خلال استمتاعهم بالأجواء الصيفية على أحد شواطئ الجونة، وعلق "منسي"، على الصورة قائلًا: "الجو جميل"، في إشارة لإغنية عمرو دياب الجديدة.

ويتواجد عمرو دياب في مدينة الجونة، إذ إنه أحيا حفلا غنائيا مؤخرًا على هامش فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي المقام حاليًا.

من ناحية أخرى، طرح دياب اليوم أحدث أغنياته "الجو جميل"، عبر أحد تطبيقات الموسيقى الشهيرة.