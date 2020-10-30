بعد مواعدة 3 سنوات وخُطبة عام.. سكارليت جوهانسون تتزوج من كولن جوست

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي: كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن زواج النجمة العالمية سكارليت جوهانسون من الممثل الأمريكي كولن جوست، وذلك عبر الحساب الرسمي للصحيفة على "إنستجرام". وبحسب "ديلي ميل"، فإن سكارليت وجوست تزوجا الأسبوع الماضي في حفل بسيط في ظل الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا. سكارليت وجوست بدأت مواعدتهم منذ 3 سنوات تقريبًا، واعلنا خطبتهما رسميًا منتصف العام الماضي، حتى تزوجا، لتكون هذه الزيجة هي الثانية للنجمة الشهيرة بعد زواجها من ريان رينولدز.

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