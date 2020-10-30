صورة.. محمد أنور يسخر من فستان رانيا يوسف والأخيرة ترد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

سخر الفنان محمد أنور من إطلالة الفنانة رانيا يوسف خلال فعاليات اليوم السابع من مهرجان الجونة السينمائي الدولي المقام حاليًا

ونشر "أنور"، صورة له من أحد عروض مسرح مصر، ظهر خلالها بـ فانلة ممزقة من منطقة البطن، وقارنها بإطلالة رانيا يوسف الأخيرة إذ ظهرت بفستان يكشف تلك المنطقة، معلقًا: "نفس الشئ ولكنكم تحبون رانيا يوسف".

ويبدو أن رانيا يوسف أعجبها التشبيه مما دفعها للتعليق على الصورة عبر التعليقات بالعديد من الإيموجي الضاحكة.

وانطلق مهرجان "الجونة السينمائي" في دورته الرابعة، مساء الجمعة الماضي، تحت شعار "الإنسان والحلم"، والتي تستمر فعالياته حتى 31 أكتوبر، بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن في مصر والعالم، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد-19)؛ ليصبح المهرجان هو الأول في مصر والعالم العربي الذي يُقام منذ الجائحة.