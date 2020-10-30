تراند اليوم : اتفرج.. البرازيلية لورديانا في وصلة رقص جديدة

نشرت الراقصة البرازيلية لورديانا، متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” بمقطع فيديو قصير وهي تقدم وصلة رقص على أحدث أغنيات مطربي المهرجانات، حمو بيكا، وعمر كمال “انتي معلمة”.

وظهرت الراقصة دون مطربي الأغنية، بفستان قصير داكن اللون، بخامة خفيفة تأخذ شكل الجسم، مع حزام أسود رفيع على الخصر، كما اعتمدت على الشعر الأسود الطويل المنسدل.

وعلقت “لورديانا”: “ابقوا على استعداد”.

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وظهرت الراقصة البرازيلية، في مقطع فيديو، مساء أمس، الأربعاء، بصحبة نشر عمر كمال المغني الشعبي، وحمو بيكا، وهي ترقص بصحبتهما على أنغام أغنية “انتي معلمة”، وذلك بعدما نشره “كمال” عبر حسابه على إنستجرام.

وظهرت الراقصة بفستان يشبه نفس الفستان الماضي التي ظهرت به للمرة الأولى، ولكن باللون الأحمر الداكن، وهو فستان من خامة ناعمة بين القطن والجيل، كما اعتمدت الراقصة على ارتداء جاكيت أسود معه.