تراند اليوم : في سرية تامة.. زواج سكارليت جوهانسون وكولن جوست- إتفرج

تزوجت النجمة العالمية سكارليت جوهانسون من خطيبها الممثل الأمريكي وكاتب برنامج “SNL” كولن جوست نهاية الأسبوع الماضي في حفل سري وذلك بعد عام وشهور على إعلان خطبتهما.

وبحسب صفحة “mealsonwheelsamerica” على Instagram، فإن سكارليت جوهانسون البالغة من العمر 35 عاما وكولن جوست ذو الـ 38 عاما، تزوجا عطلة لأسبوع الماضية في حفل خاص مع المقربين مع الالتزام بقواعد السلامة الخاصة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد، وفقًا لتوجيهات مركز السيطرة على الأمراض”

يذكر أن كولن جوست لم يكن من محبي فكرة الزواج بل كان يخشاها حتى قابل سكارليت جوهانسون.

ووفقا لما ذكرته صحيفة Page Six في وقت سابق، فقد صرح الممثل الأمريكي وكاتب برنامج Saturday Night Live “سأتزوج وهذا شيئا جنونيا” مضيفا ” كنت أخشى الزواج بشدة وظللت هكذا لفترة طويلة، لأنه عندما أتحدث إلى شخص تزوج للتو أو على وشك اتخاذ الخطوة يصبح الأمر بالنسبة لي مثل “يا إلهي لابد أن اقدم على هذه الخطوة ما أسوأ شيء يمكن أن يحدث؟”

مضيفا “ولكن عندما أتحدث إلى شخص متزوج منذ 5 سنوات ينصحني بالتمهل في الأمر وأن أمامي حياة بأكملها.. لا تنجب أطفالا إنهم الأسوأ، ولكن عندما قابلت سكارليت تغير كل شيء”.

وكانت جوهانسون البالغة من العمر 34 عاما قد أعلنت خطبتها من الممثل الأمريكي وكاتب برنامج Saturday Night Live كولن جوست بعد عامين من المواعدة.

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جدير بالذكر أن هذه الزيجة تعتبر هي الثالثة بالنسبة لسكارليت ولكنها الأولى لجوست البالغ من العمر 36 عاما، ولم يحدد الثنائي بعد تاريخ الزواج.

وكشف الممثل الأمريكي عن إعجابه بـ جوهانسون البالغة من العمر 34 عاما للمرة الأولى في حواره لموقع ET أثناء حفل Emmy Awards سبتمبر 2018 وقال جوست” إنها رائعة، ومن الصعب أن توجه لها أي انتقادات فهي غاية في الجمال”، مضيفا “عندما حلت ضيفة في برنامج SNL كان هذا هو عامي الأول ككاتب في البرنامج لذا تسنى لنا التعرف على بعضنا البعض منذ ذلك الحين وحتى الآن”.

وجاء أول ظهور للثنائي سويا في نوفمبر 2017، وحضرا مؤخرا العرض الخاص بفيلم Avengers:Endgame في لوس أنجلوس.

وانفصلت سكارليت جوهانسون عن زوجها الصحفي الفرنسي رومان دورياك في مارس 2017، وكان هذا هو الزواج الثاني لسكارليت جوهانسون، بعد أن كانت متزوجة من النجم الكندي الأمريكي ريان رينولدز في 2011.