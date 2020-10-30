إرجاء النظر في دعوى ماركل ضد "مايل أون صنداي" إلى خريف 2021

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لندن: أرجأ القضاء البريطاني إلى خريف 2021 النظر في الدعوى التي رفعتها ميغن ماركل، زوجة الأمير هاري، ضد صحيفة "مايل أون صنداي" الشعبية بتهمة انتهاك خصوصيتها.

وكانت الممثلة الأميركية سابقا البالغة 39 عاما قد رفعت دعوى أمام المحكمة العليا في لندن في حقّ شركة "أسوشييتد نيوزبيبرز" المالكة لـ "مايل أونلاين" و"دايلي مايل" ونسختها الصادرة أيام الآحاد "مايل أون صنداي"، متهمة إياها بالتعدي على خصوصيتها مع نشر مقتطفات من رسالة وجّهتها إلى والدها توماس ماركل في آب/أغسطس 2018.

وكان من المفترض أن تجرى المحاكمة في كانون الثاني/يناير 2021 إلا أن وكلاء ماركل طلبوا الخميس خلال جلسة مغلقة في محكمة لندن العليا تأجيل الموعد إلى "تاريخ أبعد بكثير خلال السنة" لسبب "سرّي".

وفي جلسة علنية عقدت لاحقاً، قال القاضي المولج القضية مارك وورباي إن "القرار الصائب هو قبول طلب التأجيل". وأضاف أن ذلك "يعني أن موعد 11 كانون الثاني/يناير ألغي وأن موعداً جديداً للمحاكمة في خريف 2021 سيحدد"، مشيراً إلى أنها قد تعقد في "تشرين الأول/أكتوبر أو تشرين الثاني/نوفمبر".

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وأوضح القاضي أن التأجيل يعود إلى السبب السري، وكذلك إلى بدء ماركل خطوات قانونية قد تفضي إلى تسوية القضية من دون محاكمة.

كذلك تعتزم الممثلة السابقة استئناف القرار الذي اتخذه القضاء البريطاني في نهاية أيلول/سبتمبر الفائت وأجار فيه لصحيفة "مايل أون صنداي" أن تستند في دفاعها إلى "فايندينغ فريدوم"، وهي سيرة صدرت حديثا عن حياة الزوجين بشأن ابتعادهما عن العائلة الملكية البريطانية.

وكان محامو "أسوشييتد نيوزبيبرز" أكدوا أن دوقة ساسكس "تعاونت مع واضعي" هذه السيرة التي نشرت في آب/أغسطس والتي اشارت إلى رسالة ماركل لوالدها، وهو ما تنفيه زوجة الأمير هاري.