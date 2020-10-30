"ستاشر" اول فيلم مصري قصير يحصد السعفة الذهبية من مهرجان كان

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"الخليج 365" من بيروت: في إنجاز عالمي جديد للسينما المصرية إستطاع الفيلم المصري "ستاشر" للمخرج و السناريست سامح علاء وشاركه كتابة السيناريو محمد فوزي أن يحصد جائزة السعفة الذهبية لأفضل فيلم روائي قصير من مهرجان كان السينمائي الدولي.

ليصبح أول فيلم مصري يحصد هذه الجائزة الكبرى في أي من أقسام المهرجان بعد أن حصد يوسف شاهين جائزة اليوبيل الذهبي للمهرجان عن مجمل أعماله. وكان الفيلم قد حصل من قبل على جائزة أفضل فيلم روائي قصير من مهرجان موسكو السينمائي الدولي.

لتصبح هذه هي ثالث جوائز الفيلم بعد حصوله على تنويه خاص من لجنة تحكيم مهرجان نامور البلجيكي في دورته الخامسة و الثلاثين، و يعتبر مهرجان نامور هو الاهم في بلجيكا و من اهم المهرجانات الفرانكفونية في اوروبا.

وتسلم الجائزة المخرج سامح علاء الذي عبر عن سعادته وفخره بها وقال ان الكلمات لا تسعفه للتعبير عن شعوره بهذا الفوز.

ويقول المنتج محمد تيمور ان الجائزة تاريخية بكل المقاييس، واضاف أن صداقة طويلة تجمعه بمخرج الفيلم سامح علاء وهو يؤمن أنه موهبة مميزة جداً وانه يقدم سينما مختلفة لهذا اقدم على انتاج هذا الفيلم.

اما عن تجربة تعاونه مع المنتجين مارك لطفي و فريق عمل فيج ليف فهو سعيد بهذا لانهم كانوا خير داعم فهو تعاون سهل الطريق للنجاح.

وعبر المنتج مارك لطفي عن فخره وسعادته التي لا توصف بالجائزة مضيفاً ان سامح علاء يعتمد في فيلمه هذا على تكثيف الدراما في الصورة و من خلال تكويناته روى قصة مركبة بتلقائية و بساطة واظن انه سيكون من اهم المخرجين في مصر قريباً، وهو ما حمسه للمشاركة في إنتاج الفيلم.

ووصف مارك شراكته مع محمد تيمور بأنها شراكة جديدة و مهمة ستثمر عن افلام و مشاريع أخرى قريباً و هو سعيد ان تيمور قاد المشروع ببراعة.

و اما عن شريكه المستمر أحمد زيان فهو كالعادة قاسم مشترك في كل النجاحات يؤكد لطفي.

الفيلم من انتاج" فيج ليف ستوديو" للمنتجين محمد تيمور و مارك لطفي و يشاركهم احمد زيان و الفرنسي مارتن جيروم بالإضافة الى المنتج مهاب شهاب. ولعب بطولته كل من سيف الدين حميدة ونورهان عبد العزيز.

الجدير بالذكر ان العرض الأول للفيلم في بلده مصر كان في الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي الدولي .