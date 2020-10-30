شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد داش ينضم لأبطال مسلسل "الاختيار 2" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضم الفنان الشاب أحمد داش لقائمة أبطال مسلسل "الاختيار 2"، للنجمين كريم عبد العزيز وأحمد مكى، ومن المقرر المنافسة به في موسم دراما رمضان المقبل، ويجسد داش ضمن أحداث العمل دور ابن الفنان هادى الجيار في المسلسل، والذى تدور أحداثه عن قصة جديدة لأبطال مصر.

ويجرى حالياً أبطال المسلسل بروفات "ترابيزة" لقراءة أحداث الحلقات الأولى من المسلسل، كما يجرى مخرج العمل وفريق الإنتاج والإخراج معاينة أماكن التصوير، حيث يعد المسلسل من اضخم الانتاجات هذا العام، خاصة أنه العمل يضم عدد كبير من ضيوف الشرف، فضلا عن أحداثه التي تتضمن ديكورات مختلفة وعمليات خاصة وتدريبات قتالية على أعلى مستوى يقدمها أبطال العمل.

وكان آخر ظهور للفنان أحمد داش في مسلسل بيومى فؤاد ورانيا يوسف "الحرامى"، وجسد دور حرامى، والعمل من نوعية الـ 10 حلقات، إخراج محمد سلامة وتم عرضه على إحدى المنصات الرقمية عبر الإنترنت، فهو عبارة عن سيت كوم كوميدى كل حلقة وصلت مدتها 10 دقائق فقط، تدور أحداثه فى مكان واحد تحدث فيه العديد من المفارقات الكوميدية، وشارك فى بطولته رانيا يوسف، وكارولين عزمى ورنا رئيس وعدد من الفنانين الشباب.

كما شارك أحمد داش في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "البرنس"، الذي لعب فيه دور البطولة الفنان محمد رمضان والنجم أحمد زاهر، حيث تدور أحداث المسلسل حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس" الذى يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم.