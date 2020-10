شكرا لقرائتكم خبر عن كليب "positions" يحصد أكثر من46.6 مليون مشاهدة على يوتيوب فى أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق كليب " positions" للنجمة العالمية إريانا جراند نجاحا ملحوظا منذ الساعات الأولى لإطلاقه ، فقد وصلت نسبة مشاهدته على موقع الفيديو الشهير " يوتيوب" لأكثر من 46.6 مليون مشاهدة، وذلك خلال أسبوع فقط من إطلاقه، وهى نسبة مشاهدة ضخمة فى وقت قصير بالمقارنة مع عدد من كليبات أهم و أشهر النجوم فى العالم .

من جهه أخرى حصد كليب " positions " على موقع " يوتيوب " أكثر من 3.1 مليون LIKES .

وظهرت إريانا جراند فى "positions" كأنها أصبحت رئيسة للولايات المتحدة الأمريكية، فحسب موقع "جاست جيرد" أن أحداث الفيديو الكامل تدور فى البيت الأبيض، مع أريانا التى ظهرت وهى تجلس فى المكتب البيضاوى، كما ظهرت وهى فى اجتماع مع مجلس وزرائها، ثم يسلط الكليب الضوء أنها تعيش حياتها الطبيعية كأى امرأة تتردد على المطبخ وتقوم بأعداد بعض الأطعمة، فى جناح غرفة النوم الرئاسية تظهر جراند وهى تغنى، وأخيرا تظهر وهى تستمتع بوقتها وتتزه مع كلابها.

كلمات الاغنية :

Heaven sent you to me

I’m just hoping I don’t repeat history

Boy I’m tryna meet your mama

on a Sunday

Then make a lotta love

on a Monday

Never need no

No one else, babe

‘Cause I’ll be

Switching them positions for you

Cooking in the kitchen and I’m in the bedroom

I’m in the Olympics way I’m jumping through hoops

Know my love infinite nothing I wouldn’t do

That I won’t do, switching for

Perfect, perfect

You’re too good to be true

But I get tired of running

now I’m running with you (with you)

Said boy I’m tryna meet your mama

on a Sunday

Then make a lotta love

on a Monday

Never need no

No one else babe

‘Cause I’ll be

Switching them positions for you

Cooking in the kitchen and I’m in the bedroom

I’m in the Olympics way I’m jumping through hoops

Know my love infinite nothing I wouldn’t do

That I won’t do, switching for you

Cooking in the kitchen and I’m in the bedroom

I’m in the Olympics way I’m jumping through hoops

Know my love infinite nothing I wouldn’t do

That I won’t do, switching for you

This some shit that I

Usually don’t do

But for you I kinda

Kinda want to

Cause youre down for me

And I’m down too

Yeah I’m down too

Switching the positions for you

This some shit that I

Usually don’t do

But for you I kinda

Kinda want to

Cause youre down for me

And I’m down too

Switching them positions for you

Cooking in the kitchen and I’m in the bedroom

I’m in the Olympics way I’m jumping through hoops

Know my love infinite nothing I wouldn’t do

That I won’t do, switching for you

Cooking in the kitchen and I’m in the bedroom

I’m in the Olympics way I’m jumping through hoops

Know my love infinite nothing I wouldn’t do

That I won’t do, switching for you