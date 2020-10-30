- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
شكرا لقرائتكم خبر عن شرنوبى ماعرفش يهرب من شر أبلة فاهيتا.. ويعتذر لزوجته من هذه الأغنية الصادمة والان مع تفاصيل الخبر
وجاءت كلمات الأغنية كالاتى: "أكتر قرار ندمان عليه غلطة كبيرة أتجوزت ليه ماكنتش أعرف إنها نهاية الحياة ماكنتش أعرف خلاص لبست طب أعمل إيه ، حلو الجواز ضحكوا عليك حب ولذاذه ده كله فيك نكد وزن وخناقات ومرمطة ويادوب أيام وندمت قوام أه يانا ده كان بدرى عليا شبابى أهوه راح ، أستاهل ضرب أنا ميت جزمة شرنوبى أهوه راح " وبعد إنتهاء الأغنية قامت زوجته راندا والتى كانت تجلس ضمن الحضور بكتابة ورقة تطلب فيها من أبلة فاهيتا ألا توقع بينهم لأنهم مازالوا عرسان جداد .
وكانت أبلة فاهيتا قد نالت شهرة كبيرة خلال المواسم الماضية من خلال برنامج "لايف من الدوبلكس"، الذي حقق نجاحا كبيرا، واستضاف العديد من نجوم الوطن العربى، كما ظهرت "فاهيتا" في مجموعة من الفعاليات الفنية، وقدمت فقرات لاقت إعجابا على مواقع التواصل الاجتماعى، مع مجموعة كبيرة من الفنانين الذين كانوا يتفاعلون مع الدمية الشهيرة.
كانت هذه تفاصيل خبر شرنوبى ماعرفش يهرب من شر أبلة فاهيتا.. ويعتذر لزوجته من هذه الأغنية الصادمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.