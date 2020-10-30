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شرنوبى ماعرفش يهرب من شر أبلة فاهيتا.. ويعتذر لزوجته من هذه الأغنية الصادمة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خلال استضافة الفنان محمد الشرنوبى فى أولى حلقات الموسم الجديد من برنامج من الدوبلكس الذى تقدمه أبلة فاهيتا ويذاع على قناة أون، طلبت منه الأبلة أن يغنى نفس الأغنية التى غناها فى فرحه لزوجته والتى كانت بعنوان قلبى إرتاح وكانت من ألحانه، مع تغير بسيط فى الكلمات كما أدعت هى، وبمجرد أن رأى الشرنوبى كلمات الأغنية أعتذر لزوجته وقال لها "أنا أسف أنا إتحطيت فى الموقف على الهوا". 

 

 

وجاءت كلمات الأغنية كالاتى: "أكتر قرار ندمان عليه غلطة كبيرة أتجوزت ليه ماكنتش أعرف إنها نهاية الحياة ماكنتش أعرف خلاص لبست طب أعمل إيه ، حلو الجواز ضحكوا عليك حب ولذاذه ده كله فيك نكد وزن وخناقات ومرمطة ويادوب أيام وندمت قوام أه يانا ده كان بدرى عليا شبابى أهوه راح ، أستاهل ضرب أنا ميت جزمة شرنوبى أهوه راح " وبعد إنتهاء الأغنية قامت زوجته راندا والتى كانت تجلس ضمن الحضور بكتابة ورقة تطلب فيها من أبلة فاهيتا ألا توقع بينهم لأنهم مازالوا عرسان جداد . 

 

وكانت أبلة فاهيتا قد نالت شهرة كبيرة خلال المواسم الماضية من خلال برنامج "لايف ‏من الدوبلكس"، الذي حقق ‏نجاحا كبيرا، واستضاف العديد من نجوم الوطن العربى، كما ظهرت "فاهيتا" في مجموعة من الفعاليات الفنية، وقدمت فقرات ‏لاقت إعجابا على مواقع التواصل الاجتماعى، مع مجموعة كبيرة ‏من الفنانين الذين كانوا يتفاعلون مع الدمية الشهيرة.‏

 

 

 

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