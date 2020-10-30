شكرا لقرائتكم خبر عن "2020 هالوين كلها" أغنية أبلة فاهيتا فى نهاية 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلبت أبلة فاهيتا من الفنان محمد الشرنوبى خلال استضافته فى أولى حلقات موسمها الجديد من برنامج "من الدوبلكس"، المذاع على قناة أون، أن يغنى أغنية بمناسبة نهاية عام 2020 من كلماتها وتسمى "2020 هالوين كلها" وهى على ألحان أغنية "على رمش عيونها".

وجاءت كلمات الأغنية كالتالى: "عشرين عشرين هالوين كلها أفلام هيتشكوك ولا حاجة جنبها من أول يوم داخلة بضهرها طلعنا يارب عايشين منها هابى نيو يير وطفينا شمعها وماشوفناش حاجة هابى بعدها، مكنش عاجبنا سنين قبلها دى كابوس عايشينه وياريته أنتهى وياترى إيه تانى شايلينه فى عبها أه ياخوفى لا الجايا تكون أختها ياااااباى غورى باى باى .

"كل يوم فى مصيبة وأحنا راضين أستراليا أتحرقت كوفيد من الصين حالنا فى مارس إعصار التنين وقالولنا أقعدوا فى بيوتكم يومين زلزال فيضان بيروت بلابيظ وكروش طالعين منها وباسبورتتنا نسينا خلاص شكلها ويارتنا ماكنا طفينا شمعها قلة وراها ايه لا فى وشها لسة إيه تانى شايلاه فى عبها أه ياخوفى لا الجايا تكون أختها يااااباى غورى باى باى "

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