مايلى سايروس فى المركز الخامس بقائمة Official Singles Chart

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتلت النجمة العالمية مايلى سايروس المركز الخامس بقائمة " Official Singles Chart Top 100 " فى إنجلترا لهذا الأسبوع، وذلك بأغنيتها " Midnight Sky " و التى استطاعت ان تحقق نجاحا ملحوظا منذ الساعات الأولى لإطلاقها .

و" Official Singles Chart Top 100 " هي قائمة تضم أهم وأنجح 100 أغنية لأشهر نجوم العالم مثل دوا ليبا و سيلينا جوميز و ترافيس سكوت و الفريق الكوري الشهير " بلاك بينك " و غيرهم .

من جهة أخرى شكرت مايلي سايروس مؤخرا جمهورها وذلك بعد أن ظلت أغنيتها الأخيرة "Midnight Sky" فى المرتبة الأولى فى إذاعة إنجلترا و ذلك للأسبوع السادس ، فقد أكدت النجمة الشهيرة البالغة من العمر ( 27 عام ) ذلك من خلال صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى الشهير " تويتر " أن أغنية " Midnight Sky " قد حطمت الرقم القياسى ببقائها فى القمة هذا العام.

كلمات احدي مقاطع الأغنية :

La-la, la-la, la

Yeah, it's been a long night and the mirror's tellin' me to go home (home)

But it's been a long time since I felt this good on my own

Uh, lotta years went by with my hands tied up in your ropes

Forever and ever, no more

The midnight sky is the road I'm takin'

Head high up in the clouds

Oh

I was born to run, I don't belong to anyone, oh no

I don't need to be loved by you (by you)

Fire in my lungs, can't bite the devil on my tongue, oh no

I don't need to be loved by you

See my lips on her mouth, everybody's talking now, baby

Ooh, you know it's true, yeah

That I was born to run, I don't belong to anyone, oh no

I don't need to be loved by you (loved by you)

La-la, la-la, la