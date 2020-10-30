- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشرنوبى لأبلة فاهيتا: الجواز طلع حلو مش زى ماكانوا بيقولوا والان مع تفاصيل الخبر
وقام الفنان محمد الشرنوبى خلال استضافته فى برنامج من الدوبلكس التى تقدمه أبلة فاهيتا ويذاع على قناة أون، بغناء أغنيته " قلبى إرتاح " مع تغير بعض كلماتها حسب رغبة أبلة فاهيتا لتصبح مطلعها "أكبر قرار ندمان عليه غلطة كبيرة إتجوزت ليه " الأمر الذى جعل زوجته التى كانت تجلس ضمن الحضور تطلب من أبلة فاهيتا ألا توقع بينهما لأنهم مازالوا عرسان جداد، وغنى أيضا أغنية " حيوا أبو الفصاد " بلحن جديد من ألحانه، وكذلك أغنية " الأستوك ده " .
كما قام الفنان محمد الشرنوبى بتقديم أغنية عن فيروس كورونا بلهجة صعيدية وكانت مطلعها عبارة عن " لا كورونا تانى إيه موجه تانية بس ليه ده أحنا يادوب بدأنا ننزل لا دى سنة باتون باليه "، وفى ختام البرنامج قام محمد الشرنوبى بتقديم أيضا أغنية باسم 2020 بمناسبة الهالوين وكانت على ألحان أغنية على رمش عيونها .
كانت هذه تفاصيل خبر محمد الشرنوبى لأبلة فاهيتا: الجواز طلع حلو مش زى ماكانوا بيقولوا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.