شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشرنوبى لأبلة فاهيتا: الجواز طلع حلو مش زى ماكانوا بيقولوا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان محمد الشرنوبى، إنه بعد أن تزوج منذ فترة قصيرة اكتشف أن الزواج حلو وليس كما يدعى الكثيرون وأنه سعيد جدا بحياته الجديدة مع زوجته راندا، كما أكد أنه قام بالتمثيل والغناء ومؤخرا قام بالتلحين فالتلحين هو أمر متوارث فى عائلته، وقام بتلحين العديد من الأغانى ولكن لم يظهر للنور سوى أغنيتين فقط وهم أغنية " قلبى إرتاح " والتى غناها فى فرحه ولاقت نجاحا كبيرا، وأغنية "مين فينا".

وقام الفنان محمد الشرنوبى خلال استضافته فى برنامج من الدوبلكس التى تقدمه أبلة فاهيتا ويذاع على قناة أون، بغناء أغنيته " قلبى إرتاح " مع تغير بعض كلماتها حسب رغبة أبلة فاهيتا لتصبح مطلعها "أكبر قرار ندمان عليه غلطة كبيرة إتجوزت ليه " الأمر الذى جعل زوجته التى كانت تجلس ضمن الحضور تطلب من أبلة فاهيتا ألا توقع بينهما لأنهم مازالوا عرسان جداد، وغنى أيضا أغنية " حيوا أبو الفصاد " بلحن جديد من ألحانه، وكذلك أغنية " الأستوك ده " .

كما قام الفنان محمد الشرنوبى بتقديم أغنية عن فيروس كورونا بلهجة صعيدية وكانت مطلعها عبارة عن " لا كورونا تانى إيه موجه تانية بس ليه ده أحنا يادوب بدأنا ننزل لا دى سنة باتون باليه "، وفى ختام البرنامج قام محمد الشرنوبى بتقديم أيضا أغنية باسم 2020 بمناسبة الهالوين وكانت على ألحان أغنية على رمش عيونها .

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