شكرا لقرائتكم خبر عن شقيقة الفنان الراحل أحمد زكى تطالب بوضع مقتنياته فى متحف تقديرا لمسيرته الفنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت منى عطية، شقيقة الفنان أحمد زكى، إن أسرة الفنان الراحل لن تصمت تجاه ما حدث في مقتنيات وتراث النمر الأسود، كونه ملك الشعب كافة وليس الأسرة فقط، وتابعت: "رفعنا دعوى قضائية بشأن واقعة بيع إرث ومقتنيات أحمد زكى.. الموضوع لم يكن سهل علينا البهدلة اللى حصلت مع تراث أحمد زكى مش هنسكت عليها".

وأضافت، خلال مداخلة مع الإعلامي وائل الإبراشي ببرنامج التاسعة الذي يذاع على القناة الأولى المصرية، أن هناك حزن شديد تجاه ما حدث مع إرث الراحل، وتابعت: "تراث أخويا وحياته اللى فناها في الحفاظ عليه لن نفرط فيه مطلقاً".

وأشارت، أنه خلال جنازة شقيقها أحمد زكى أكد الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية بالحفاظ على مقتنيات بوضعها بمتحف فنى تكريما للتاريخه من أعماله الدرامية والتاريخية.

وناشدت شقيقة الفنان الراحل أحمد زكى وزيرة الثقافة بوضع مقتنيات الفنان في متحف لاحترام للذكرة ولأعماله الفنية الكثيرة التي شرفت مصر.