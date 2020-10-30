شكرا لقرائتكم خبر عن محمد محسن مع أحلى البنات فى مصر.. وزوجته: "يا بختك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الفنان محمد محسن صورة جديدة مع زوجته هبة مجدي وسهر الصايغ وميرنا نور الدين من الجونة، عبر حسابه على إنستجرام، وكتب على الصورة قائلا: "أنا بتصور مع أحلى بنات فى مصر"، لترد عليه زوجته قائلة: "يا بختك".

فى سياق آخر، اشتكى الفنان محمد محسن للنجم يحيى الفخرانى زوجته الفنانة هبة مجدى، لعدم اقتناعها بوجه نظره، وشارك محسن صورا أثناء قضاء النجم يحيى الفخرانى بعض الوقت معهم في المنزل عبر خاصية ستورى على حسابها على إنستجرام.



محمد محسن

وكتب محسن على الصورة، قائلا: "جبتلها أكبر وأهم عضو في مجلس الشيوخ عشان يقنعها بوجهة نظرى وبرضه ما اقتنعتش"، وعلى صورة أخرى كتب قائلا:" قمرين".

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من ناحية أخرى، حصل فريق عمل مسلسل "نجيب زاهى ذركش" على إجازة يومين من التصوير بسبب تغيير الديكور وبناء صناع العمل ديكور قصر في مدينة الإنتاج الإعلامى لتصوير المشاهد الداخلية ضمن أحداث المسلسل، حيث صور الفخرانى العديد من المشاهد الخارجية في العديد من الأماكن بالقاهرة، ومن المقرر عرض المسلسل فى موسم دراما رمضان المقبل.

ويجسد الفخرانى دور محامٍ مخضرم ودكتور جامعى خلال أحداث مسلسله الجديد "نجيب زاهى ذركش"، المقرر أن ينافس به في موسم دراما رمضان المقبل، حيث انطلق تصوير العمل الأسابيع الماضية في مدينة 6 أكتوبر بإحدى المولات الكبيرة، وهو محامي له 4 أبناء، لكن يدخل فى صراع معهم ويعانى من جحودهم، والمسلسل يشارك في بطولته أنوشكا، ورامز أمير، وإسلام إبراهيم، وكريم عفيفي، وتأليف عبدالرحيم كمال.