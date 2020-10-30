شكرا لقرائتكم خبر عن هانى رمزى: حسن حسنى وطلعت زكريا نصحونى بتقديم جزء ثان من "غبى منه فيه".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النجم هاني رمزي، أثناء استضافته مع المذيعة أميرة عدلى فى برنامج لايت شو الذي يذاع على قناة الحياة: الراحلان طلعت زكريا وحسن حسنى تحدثا معى كثير عن تقديم جزء ثان من فيلم غبي منه فيه، وشرطى الأساسي هو تقديم جزء جديد يفوق الجزء الأول".

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وأضاف: "كنت أعتبر حسن حسنى بمثابة والدي، حيث إنه كان تميمة حظ وسند لى فى أفلامي، وتعلمت منه الكثير، وقبل وفاته كان يسأل على الجميع ومحب للناس كلها".

برنامج "لايت شو" يذاع أيام الأحد والثلاثاء والخميس على فضائية الحياة الساعة العاشرة مساء، وتقدمه المذيعتان أميرة عدلى وآية غريانى، ويرأس تحريره شهندة عز العرب، ويتضمن البرنامج عدة فقرات في طياته، حيث يستعرض البرنامج كل ما يخص عالم الفن، فضلا عن التطرق لأخبار السينما والدراما وكواليس تصوير الأعمال الفنية، بالإضافة إلى استعراض اللقاءات الفنية وأخبار السينما العالمية والسوشيال ميديا والموضة.