شكرا لقرائتكم خبر عن مصمم الأزياء أحمد حمدى لـ أبلة فاهيتا: أستوحى ألوان وأفكار تصميماتى من السمك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مصمم الأزياء أحمد حمدى إن سبب التغيير الملحوظ فى موضة اللبس الرجالى هى السوشيال ميديا، فهى جعلت الرجال مطلعين أكثر على الموضة الجديدة والقصات، مما جعل الذوق المصرى يرتقى، وأضاف: "حبى للموضة هو من جعلنى أتجه للبس الرجالى لأنى وجدت أنه لم يأخذ حقه، فقررت دراسة الخياطة وتعلمتها من خلال أكاديمية مصرية".

وأكد مصمم الأزياء أحمد حمدى، خلال استضافته فى برنامج من الدوبلكس والتى تقدمه أبلة فاهيتا على قناة أون، أنه يستخدم خطا جريئا فى الألوان، ومعظم الألوان التى ظهرت كموضة فى الصيف هى تستكمل معنا فى الشتاء ولكن بشكل مختلف، كما أكد أنه يستوحى أفكار تصميماته من السمك، لأن تركيبة الألوان فى السمك مختلفة وجديدة، ومن الفنانين الذين ارتدوا من تصميمه فى مهرجان الجونة خالد النبوى ومصطفى درويش، والمصريين طبيعة جسمهم مختلفة نوعا ما فهم يميلون للجسم المصرفى.

وتابع مصمم الأزياء أحمد حمدى قائلا: "الجسم المليء لا بد أن يترتدى البدلة الكات حتى لا توضح عيوب جسمه ولا يصح أن يرتدى بدلة slim، أما الجسم الذى يمتلك عضلات فهو يرتدى سليم فيت بكل حرية، وستكون ملائمة لجسمه، وهناك نوع يسمى مودرن فيت ويرتديه الجسم الرفيع، وأنا شخصيا أفضل هذا النوع لأن شكلها يكون شيك جدا"، وعلق على صورة على الإنستجرام الذى يرتدى فيها بدل دون حذاء قائلا: "كنت أريد أن أسلط الضوء على البدل".

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