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شكرا لقرائتكم خبر عن مصمم الأزياء أحمد حمدى لـ أبلة فاهيتا: أستوحى ألوان وأفكار تصميماتى من السمك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مصمم الأزياء أحمد حمدى إن سبب التغيير الملحوظ فى موضة اللبس الرجالى هى السوشيال ميديا، فهى جعلت الرجال مطلعين أكثر على الموضة الجديدة والقصات، مما جعل الذوق المصرى يرتقى، وأضاف: "حبى للموضة هو من جعلنى أتجه للبس الرجالى لأنى وجدت أنه لم يأخذ حقه، فقررت دراسة الخياطة وتعلمتها من خلال أكاديمية مصرية".
وتابع مصمم الأزياء أحمد حمدى قائلا: "الجسم المليء لا بد أن يترتدى البدلة الكات حتى لا توضح عيوب جسمه ولا يصح أن يرتدى بدلة slim، أما الجسم الذى يمتلك عضلات فهو يرتدى سليم فيت بكل حرية، وستكون ملائمة لجسمه، وهناك نوع يسمى مودرن فيت ويرتديه الجسم الرفيع، وأنا شخصيا أفضل هذا النوع لأن شكلها يكون شيك جدا"، وعلق على صورة على الإنستجرام الذى يرتدى فيها بدل دون حذاء قائلا: "كنت أريد أن أسلط الضوء على البدل".
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