شكرا لقرائتكم خبر عن هانى رمزى: حلم حياتى تحقق بالعمل مع وحيد حامد فى "محامى خلع".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النجم هانى رمزي إنه كان له الشرف فى التعاون مع الكاتب الكبير وحيد حامد فى فيلم محامى خلع، حيث إنه من صغره كان يحلم بالعمل مع هذا الكيان فى عالم الكتابة والسيناريو، وكان حلما من أحلامه.

وأضاف رمزى، أثناء استضافته فى برنامج لايت شو الذى يعرض على قناة الحياة مع المذيعة أميرة عدلى: "الكاتب وحيد حامد كان قلقان لأن دائما الجيل الجديد على الرغم من تعرضه لهجوم إلا أنه له جمهور كبير فى نفس الوقت، ولما جلست معه قال لى أنا لسه لم أتعامل مع جيلكم ولكن سمعت إنك شخص محترم وشاطر، وبالفعل أصبح هناك ارتياح فى العمل بيننا والفيلم حقق نجاحا كبيرا".

برنامج "لايت شو" يذاع أيام الأحد والثلاثاء والخميس على فضائية الحياة الساعة العاشرة مساء، وتقدمه المذيعتان أميرة عدلى وآية غريانى، ويرأس تحريره شهندة عز العرب، ويتضمن البرنامج عدة فقرات فى طياته، حيث يستعرض البرنامج كل ما يخص عالم الفن، فضلا عن التطرق لأخبار السينما والدراما وكواليس تصوير الأعمال الفنية، بالإضافة إلى استعراض اللقاءات الفنية وأخبار السينما العالمية، والسوشيال ميديا والموضة والفاشون، وغيرها.