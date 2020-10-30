شكرا لقرائتكم خبر عن أبلة فاهيتا تعلق على فساتين النجمات فى مهرجان الجونة السينمائى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدت أبلة فاهيتا فى الموسم الجديد من برنامجها "لايف من الدوبلكس" إعجابها بمهرجان الجونة، كما أوضحت رأيها فى الفستانين التى ارتدتها الفنانات فى المهرجان، وجاء أول تعليق لها على فستان بوسى شلبى التى أبدت إعجابها به، ولكن لفت نظرها الشنطة التى كانت ذات طابع غريب نوعا ما، كما لاحظت أن بوسى شلبى ظلت محتفظة بالإجراءات الاحترازية، ولفت نظرها الكمامة التى تحمل شكل وجه الإعلامية بوسى شلبى.

وتابعت أبلة فاهيتا تعليقها على فساتين الجونة قائلة: "الشباب أيضا كان لهم إطلالة مميزة"، وعلقت على صورة زينب غريب إحدى أبطال مسلسل بمية وش وقالت: "هذا الفستان عبارة عن إعادة تدوير ورق الملبس"، وعن إطلالة شيرين رضا قالت: "أم التنانين وينقصها أن تخرج نار من فمها"، وأكدت أن الفنانة التى ظلمت فى المهرجان هى رانيا يوسف، فالجميع ظل يحذرها أن تنسى البطانة إلى أن جعلوها لا ترتدى سوى البطانة، وأبدت إعجابها بإطلالة إيناس الدغيدى ولبلبة.

وكانت أبلة فاهيتا نالت شهرة كبيرة خلال المواسم الماضية من خلال برنامج "لايف ‏من الدوبلكس"، الذى حقق ‏نجاحا كبيرا، واستضاف العديد من نجوم الوطن العربى، كما ظهرت "فاهيتا" فى مجموعة من الفعاليات الفنية، وقدمت فقرات ‏لاقت إعجابا على مواقع التواصل الاجتماعى، مع مجموعة كبيرة ‏من الفنانين الذين كانوا يتفاعلون مع الدمية الشهيرة.‏