محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
أعرب الفنان الشاب سيف حميدة، عن سعادته يفوز فيلمه "ستاشر" بجائزة السعفة الذهبية من مهرجان الجونة السينمائي.
وقال في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "كنت قاعد باكل في المطعم وجاتلي مكالمة بالخبر، فزعقت بصوت عالي، الناس فكرتني مجنون".
وأكد سيف أنه كان يردد منذ معرفته بمشاركة الفيلم في "كان السينمائي": "السعفة الذهبية بتاعتنا".
واختتم متمنيا أن تزيد فرحته وتكتمل بحصول الفيلم على جائزة من مهرجان الجونة السينمائي غدا في حفل الختام، إذ يشارك الفيلم في مسابقة الأفلام الروائية القصيرة.
نجح فيلم "ستاشر" للمخرج والسيناريست سامح علاء، في حصد جائزة السعفة الذهبية لأفضل فيلم روائي قصير من مهرجان كان السينمائي الدولي.
"ستاشر" هو أول فيلم مصري يحصد هذه الجائزة، بعد أن حصد يوسف شاهين جائزة اليوبيل الذهبي للمهرجان عن مجمل أعماله.
كانت هذه تفاصيل خبر خاص| بطل "ستاشر" الفائز بالسعفة الذهبية يعلق: "زعقت والناس فكرتني مجنون" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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