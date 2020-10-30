نسرين طافش بإطلالة كاجوال ودرة جذابة.. ١٠ لقطات لنجوم الفن خلال ٢٤ ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- منال الجيوشي:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال ال ٢٤ ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم ١٠ لقطات لنجوم الفن خلال ٢٤ ساعة:

نسرين طافش

نشرت الفنانة السورية نسرين طافش، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بإطلالة كاجوال أنيقة.

شمس

نشرت الفنانة الكويتية شمس، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بفستان أبيض جذاب.

صبا مبارك

نشرت الفنانة الأردنية صبا مبارك، عبر حسابها الرسمي بموقع انستجرام، صورة جديده لها على شاطئ البحر.

مي كساب

نشرت الفنانة مي كساب، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها من كواليس مسلسل "اللعبة ٢".

سلمى رشيد

نشرت الفنانة المغربية سلمى رشيد، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بصحبة نجلها يانيس.

عمر الشناوي

نشر الفنان عمر الشناوي، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة له على حمام السباحة.

بوسي شلبي

نشرت الإعلامية بوسي شلبي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بصحبة الفنانة هالة صدقي.

نوال الزغبي

نشرت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بإطلالة أنيقة.

إسراء عبدالفتاح

نشرت الفنانة الشابة إسراء عبدالفتاح، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بفستان أخضر.

درة

حرصت الفنانة التونسية درة على مشاركة جمهورها صورة جديدة لها ظهرت خلالها بإطلالة جذابة مرتدية فستانًا باللون الموف.

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