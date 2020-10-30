محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
ينافس فيلم "ستاشر"، الفيلم المصري الحاصل على جائزة السعفة الذهبية من مهرجان كان السينمائي، على جوائز مسابقة الأفلام القصيرة في الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي.
ويتواجد بطل الفيلم سيف حميدة في الجونة في الوقت الذي استلم فيه مخرج الفيلم الجائزة من مهرجان كان.
سيف طالب في أكاديمية الفنون، ترك دراسته في نظم المعلومات بعامه الدراسي الثالث، والتحق بالأكاديمية.
يُذكر أنه من المقرر الإعلان عن جوائز الدورة الرابعة من الجونة السينمائي، غدا الجمعة 30 أكتوبر، في حفل ختام يُقام بمركز المؤتمرات في البلازا.
كانت هذه تفاصيل خبر بطل "ستاشر" الفائز بالسعفة الذهبية يتواجد بـ"الجونة السينمائي" ويحضر حفل الختام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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