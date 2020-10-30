مخرج "ستاشر" يعرب عن فخره بالفوز بالسعفة الذهبية من "كان السينمائي"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

نجح فيلم "ستاشر" للمخرج و السيناريست سامح علاء، في حصد جائزة السعفة الذهبية لأفضل فيلم روائي قصير من مهرجان كان السينمائي الدولي.

"ستاشر" هو أول فيلم مصري يحصد هذه الجائزة، بعد أن حصد يوسف شاهين جائزة اليوبيل الذهبي للمهرجان عن مجمل أعماله.

الفيلم كان قد حصل على جائزة أفضل فيلم روائي قصير من مهرجان موسكو السينمائي الدولي.

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المخرج سامح علاء تسلم الجائزة بنفسه، وأعرب عن سعادته وفخره بحصوله على هذه الجائزة التاريخية، بحسب بيان صحفي.

وعبر المنتج مارك لطفي عن فخره وسعادته التي لا توصف بالجائزة، مضيفا أن سامح علاء يعتمد في فيلمه هذا على تكثيف الدراما في الصورة ومن خلال تكويناته. وحكى قصة مركبة بتلقائية وبساطة وأظن انه سيكون من أهم المخرجين في مصر قريبا. وهو ما حمسه للمشاركة في إنتاج الفيلم.

الفيلم من إنتاج "فيج ليف ستوديو" للمنتجين محمد تيمور ومارك لطفي، يشاركهم أحمد زيان والفرنسي مارتن جيروم.

الجدير بالذكر أن العرض الأول للفيلم في بلده مصر كان في الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي الدولي.