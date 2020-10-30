بليك شيلتون يخطب غوين ستيفاني ويشكرها لقبولها الزواج به وإنقاذها ما تبقى من حياته

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 30 أكتوبر 2020 01:39 صباحاً - أثبت معظم المشاهير امتلاكهم قوة نفسية هائلة،وقدرتهم الرائعة على مقاومة اكتئاب كورونا ونظام الإغلاق العام الذي أصاب مهنتهم وحياتهم الخاصة ببعض الشلل بالحب والإرتباط الرسمي بشركائهم العاطفيين.



وأحدث هؤلاء المتفائلين والذين يعيشون حالة عشق متقدة ومليئة بالفرح والحياة: بليك شيلتون وغوين ستيفاني.



أخيراً وبعد مرور خمس سنوات على علاقتهما العاطفية المضطربة ،خطب المغني الأمريكي بليك شيلتون"44 عاماً" ،حبيبته المغنية غوين ستيفاني"51 عاماً" ،واعتبر بليك شيلتون موافقة غوين على طلبه يدها للزواج بمثابة إنقاذها لحياته في عام 2020 الكئيب الكارثي .



وأعلن الثنائي المغني الأمريكي بليك شيلتون البالغ من العمر"44 عاماً" والمغنية الأمريكية من أصول إيطالية غوين ستيفاني البالغة من العمر"51 عاماً" خطوبتهما السعيدة في السوشيال ميديا يوم الثلاثاء27 أكتوبر- تشرين الأول 2020 عبر نشر غوين ستيفاني صورة رومانسية جميلة لهما معاً عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الإجتماعي "أنستغرام" الذي يتابعها فيه 10 ملايين و600 ألف شخص حول العالم،وظهرا بليك وغوين بالصورة. وعرضت غوين خاتم الخطوبة الماسي الثمين ،والتي قدرت بعض وسائل الإعلام أن وزن الحجر الماسي يصل إلى 7 قيراط.



وعلقت المغنية الشهيرة غوين ستيفاني على الصورة نفسها : "نعم،من فضلك"،معلنة به موافقتها الخاصة والعلنية على طلب بليك شولتون الزواج منها بعد مرور خمس سنوات على علاقتهما العاطفية القوية.



وتشارك بليك شيلتون الصورة الرومانسية نفسها مع خطيبته المغنية الشهيرة غوين ستيفاني في حسابه الخاص بموقع التواصل الإجتماعي "أنستغرام" وكتب قائلاً: " شكراً غوين لإنقاذك سنة 2020،وشكراً لإنقاذك بقية حياتي . أنا أحبك ،لقد قبلت الزواج بي".

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قبل بداية حب بليك شيلتون لغوين ستيفاني تزوج شيلتون مرتين

بليك شيلتون يخطب غوين ستيفاني



وأشار مصدر مطلع أن الخطوبة عقدت يوم الإثنين 26 أكتوبر- تشرين الأول الجاري أثناء تواجد الثنائي السعيد في مدينة أوكلاهوما، حيث يقضيان الوقت معًا في مزرعة "شيلتون" أثناء فترات الإغلاق التي أقرتها البلاد بعد تفشي جائحة كورونا حول العالم، وتواجد برفقتهما أبناء "غوين" الثلاثة من زوجها السابق "جافين روسديل".



وقبل بداية حب بليك شيلتون لغوين ستيفاني عام 2015، تزوج شيلتون مرتين،المرة الأولى من "كاينيت ويليامز" في الفترة ما بين 2003 ـ 2006، والثانية من "ميراندا لامبرت" في الفترة ما بين 2011-2015.



تلقى الثنائي بليك شولتون وغوين ستيفاني آلاف التهاني من عشاق

بليك شولتون وغوين ستيفاني



وقد تلقى الثنائي بليك شولتون وغوين ستيفاني آلاف التهاني من عشاق فنهما الجميل،وأكد عدد كبير من متابعيهما أنهما يستحقان كل هذه السعادة،وتمنى البعض لهما السعادة في حياتهما القادمة،ووصفهما البعض بالثنائي الرائع ،وعبر البعض الآخر عن سعادتهما الكبيرة لأجلهما،وقال البعض: أخيراً هذه أخبار سارة،مبروك أصدقائي.

وحصدت صورة إعلان خطوبتهما الرومانسية في أنستغرام أكثر من مليون و300 ألف مشاهدة و40 ألف إعجاب خلال يوم واحد فقط.



أكدا أنهما سعيدان ومتفاهمان لأقصى درجة

بليك شولتون وغوين ستيفاني



وتميزت علاقتهما العاطفية خلال ال5 سنوات الماضية حسب مصادر مقربة منهما،بالود والصدق والثقة،ويقدم الثنائي الرومانسي بليك شولتون وغوين ستيفاني الدعم لبعضهم البعض بانتظام في البرامج الفنية على الهواء مباشرة وفي مواقع التواصل الإجتماعي،وظن الملايين لفترة من الوقت أنهما متزوجان لشدة تفاهمهما العميق طوال هذه الفترة،لكنهما نفيا هذا الأمر،وأكدا أنهما سعيدان ومتفاهمان لأقصى درجة يمكن تصورها.



بليك شولتون رائع مع غوين ستيفاني وأطفالها الثلاثة



ومعروف أن بليك شولتون ليس ماهراً في وسائل التواصل الإجتماعي مثل خطيبته غوين ستيفاني،إلا أنه أكثر مهارة ولباقة بإشادته بأناقة وجمال غوين ستيفاني بتغريداته على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر".

وربما لهذا السبب،عدد متابعي بليك شولتون على أنستغرام ،أقل بكثير من خطيبته غوين ستيفاني بحوالي 6 ملايين و600 ألف.

وقال مصدر مقرب: أن بليك شولتون رائع مع غوين ستيفاني وأطفالها الثلاثة،ويعامل أطفال غوين ستيفاني وكأنهم أطفاله،وهو بمثابة سند يعتمد عليه للعائلة كلها.