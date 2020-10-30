كتبت أسماء لمنور في الجمعة 30 أكتوبر 2020 01:13 صباحاً - منذ ساعتين محمد رمضان أثناء زيارته مدينة دبي الإماراتية، دخل الفنان المصري محمد رمضان في تحدي “شد الحبل” مع حيوان “اللايجر”. ويأتي حيوان اللايجر على رأس قائمة الحيوانات الهجينة، ونتج عن تزاوج ذكر الأسد مع أنثى النمر. Advertisements ونشر رمضان مقطع فيديو من المصارعة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام”، وكتب “الحمد لله أول واحد يفوز على اللايجر.. أبطال عالم حاولوا ومقدروش”.

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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: محمد رمضان يتحدى “اللايجر”… من فاز؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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