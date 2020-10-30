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تراند اليوم : “ستاشر” فيلم مصري يفوز بالسعفة الذهبية لمهرجان كان.. شاهد

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بوسي فوزي 0 تبليغ

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أعلنت إدارة مهرجان كان السينمائي الدولي، الخميس، فوز الفيلم المصري القصير “ستاشر” للمخرج سامح علاء بجائزة السعفة الذهبية.

وشارك الفيلم ضمن المسابقة الرسمية للأفلام القصيرة لدورة هذا العام، التي تمَّ إلغاء فعالياتها بسبب (كوفيد- 19) وتنافست فيها الأفلام بشكل افتراضي.

وسبق ‎للفيلم المصري “ستاشر” الحصول على تنويه لجنة تحكيم مهرجان بلجيكا الدولي للفيلم الفرانكوفوني دي نامور في دورته الـ٣٥.

ويتناول الفيلم قصة مراهق يمر بالعديد من الصعاب بينما يحاول العودة لحبيبته، بعد فراق دام 82 يومًا.

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ويعد “ستاشر” أول فيلم مصري قصير يشارك في مسابقة مهرجان “كان” للأفلام القصيرة منذ ٥٠ عاماً.

الفيلم من إنتاج “فيج ليف ستوديوز”، وأنتجه محمد تيمور، بالتعاون مع المنتج مارك لطفي، وشارك في الإنتاج كل من أحمد زيان، ومهاب شهاب، إضافة إلى المنتج الفرنسي مارتن جيروم.

 

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