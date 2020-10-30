تراند اليوم : البرنس بيبارك لمراته علي الصندوق الأسود – شوف قالها إيه

وجه الفنان أحمد حلمي رسالة لصناع فيلم “الصندوق الأسود” في أول أيام عرضه أمس الأربعاء.

ونشر حلمي عبر حسابه على Twitter برومو الفيلم وكتب معلقا: “النهارده اول يوم لعرض فيلم الصندوق الاسود .. مبروك يا مني يا زكي ومبروك يا محمد يا فراج ومبروك ياخاطر من غير يا مصطفي.. بالنجاح والتوفيق وان شاء الله الفيلم يعجب الناس ويكسر الدنيا”.

وعرض فيلم “الصندوق الأسود” أمس الأربعاء 28 أكتوبر بالسينمات.

“الصندوق الأسود” من تأليف أحمد وهيثم الدهان وإخراج محمود كامل، ومن إنتاج جابي خوري، وبطولة منى زكي ومحمد فراج ومصطفى خاطر وغيرهم من النجوم.

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