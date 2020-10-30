تراند اليوم : جميلة عوض بترفه عن نفسها من الإكتئاب في الجونة – إتفرج

أطلت الممثلة جميلة عوض ضمن فعاليات مهرجان الجونة الجونة السينمائي في دورته الرابعة بـBodysuit أنيق بللون الوردي، خطف الأنظار، ولكنه للأسف مقلد من إحدى دور الأزياء الكبرى!

كشفت جميلة عوض أنها ارتدت Bodysuit من تصميم ملك عزازي، باللون الوردي الفاتح مصمم من خامتي السيكوين والتول، ولكن جاء التصميم مشابهاً للغاية من تصميم دار أزياء Balmain.

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ويصل سعر الـBodysuit من Balmain يصل إلى 5400 دولار. شاهده من موقع بيعه

يذكر أنه يعرض حاليا لجميلة عوض حكاية “لازم أعيش”، وتشاركها البطولة نجلا بدر، أحمد خالد صالح، خالد أنور، ومن سيناريو وحوار نجلاء الحدينى وإخراج مريم أحمدي.

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يضم مسلسل “إلا أنا” بطلة لكل حكاية من 10 حلقات، ولكل حكاية مؤلف ومخرج وبطلة، ويناقش المسلسل العديد من القضايا التي تهم المرأة، مثل نظرة المجتمع الشرقي للمرأة المطلقة وكفاح المرأة من أجل ذاتها وأولادها، وتم عرض 5 حكايات هى “بنات موسى” بطولة وفاء عامر و”سنين وعدت” بطولة أروى جودة، و”أمل حياتي” بطولة حنان مطاوع، و”أمر شخصي” بطولة شيري عادل، و”ضي القمر” بطولة كندة علوش.