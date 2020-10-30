شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق أولى حلقات أبلة فاهيتا بمداخلة هاتفية عن كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلقت أولى حلقات أبلة فاهيتا اليوم الخميس الموافق 29 أكتوبر، وبدأت الحلقة بالحديث عن فيروس كورونا وعن الموجه الثانية التى من المفترض أن تضرب البلاد، وفى مداخلة هاتفية لدكتور أمراض الباطنة ماهر الجارحى أكد أنه لا يوجد ما يسمى بالموجه الثانية طالما ما زالت هناك سلسلة من الموجة الأولى، ومن لطف الله أن الفيروس قل تأثيره كثيرا عن الأول، وذلك نتيجة لوعى المواطنين ولكن لا بد أن نظل نأخذ الإجراءات الاحترازية حتى نحد من انتشار الفيروس.

يذكر أن برومو برنامج أبلة فاهيتا "لايف من الدوبلكس" قبل أيام من انطلاق الموسم الجديد للأبلة، والذى تعرض حلقاته حصريًا على شاشة أون يومى الخميس والجمعة من كل أسبوع، وظهرت أبلة فاهيتا في البرومو وهى تؤدى التمارين الرياضية من خلف شاشة تليفزيون، وتجرى الأبلة مكالمة هاتفية مع "شهاوند"، حيث تقول بخفة دمها المعهودة: "أيوه يا شهاوند مش معقولة الدوبلكس خلاص راجع ولحد دلوقتى منزليش ولا إعلان.. يا خبر المخرج هرب بالماتريال، وإزاى عرف إنى مكنتش ناويه أدفعله؟.. يهدها.. خلاص انزلى دلوقتى اطبعى صور لوشى 5 × 5 وروحى الطعيها فوق يفط لميس الحديدى الملعلطة على المحور ديه .

الجدير بالذكر أن أبلة فاهيتا قد نالت شهرة كبيرة خلال المواسم الماضية من خلال برنامج "لايف ‏من الدوبلكس"، الذي حقق ‏نجاحا كبيرا، واستضاف العديد من نجوم الوطن العربى، كما ظهرت "فاهيتا" في مجموعة من الفعاليات الفنية، وقدمت فقرات ‏لاقت إعجابا على مواقع التواصل الاجتماعى، مع مجموعة كبيرة ‏من الفنانين الذين كانوا يتفاعلون مع الدمية الشهيرة.‏

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