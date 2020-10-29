فيديو.. أحمد سعد يطرح "يا رسول الله"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - طرح المطرب المصري أحمد سعد أحدث أغانيه بعنوان "يا رسول الله"، وذلك احتفالاً بمولد النبي محمد، صلى الله عليه وسلم.

الأغنية من كلمات محمد النجار وتوزيع أشرف البرنس وألحان وليد سمارة.





وتقول كلمات الأغنية: "يا رسول الله، يا حبيب الله، يا نبي المحبة والسلام، ماتتوصفش مهما قولت بالكلام، أنا عيني فاض منها الدموع ونفسي أشوفك في المنام".

وكان سعد نشر مؤخرا عبر حسابه على "فيسبوك" صورة تجمعه بالفنان هاني شاكر، وعلق عليها قائلاً: "انتظرونا قريباً في عمل مفاجأة"، دون المزيد من التفاصيل.