فيديو.. محمد رمضان يتحدى "اللايجر" وجها لوجه في دبي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دخل الفنان المصري محمد رمضان في تحدي "شد الحبل" مع حيوان "اللايجر" أثناء زيارته لمدينة دبي الإماراتية. ونشر رمضان مقطع فيديو من المصارعة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "أنستقرام".

Advertisements وكتب محمد رمضان: "الحمد لله أول واحد يفوز على اللايجر.. أبطال عالم حاولوا ومقدروش". ويأتي حيوان اللايجر على رأس قائمة الحيوانات الهجينة، ونتج عن تزاوج ذكر الأسد مع أنثى النمر. ويحرص النجم محمد رمضان على مشاركة جمهوره يومياته على مواقع التواصل الاجتماعي بصورة دائمة.

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