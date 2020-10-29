القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت إدارة مهرجان كان السينمائي الدولي، الخميس، فوز الفيلم المصري القصير "ستاشر" للمخرج سامح علاء بجائزة السعفة الذهبية.
وشارك الفيلم ضمن المسابقة الرسمية للأفلام القصيرة لدورة هذا العام، التي تمَّ إلغاء فعالياتها بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) وتنافست فيها الأفلام بشكل افتراضي.
وسبق للفيلم المصري "ستاشر" الحصول على تنويه لجنة تحكيم مهرجان بلجيكا الدولي للفيلم الفرانكوفوني دي نامور في دورته الـ٣٥.
ويتناول الفيلم قصة مراهق يمر بالعديد من الصعاب بينما يحاول العودة لحبيبته، بعد فراق دام 82 يومًا.
ويعد "ستاشر" أول فيلم مصري قصير يشارك في مسابقة مهرجان "كان" للأفلام القصيرة منذ ٥٠ عاماً.
الفيلم من إنتاج "فيج ليف ستوديوز"، وأنتجه محمد تيمور، بالتعاون مع المنتج مارك لطفي، وشارك في الإنتاج كل من أحمد زيان، ومهاب شهاب، إضافة إلى المنتج الفرنسي مارتن جيروم.
كانت هذه تفاصيل خبر "ستاشر".. فيلم مصري يفوز بالسعفة الذهبية لمهرجان كان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.