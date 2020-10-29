شكرا لقرائتكم خبر عن بطل "ستاشر" بعد فوزه بالسعفة الذهبية: كسرت طبق من الفرحة والمطعم هيدفعنى حقه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب سيف حميدة، بطل الفيلم القصير "ستاشر"، عن سعادته الشديدة لفوز الفيلم بجائزة السعفة الذهبية لمهرجان كان فى دورته الـ 73، وقال فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إنه تلقى خبر فوز الفيلم أثناء تواجده في أحد المطاعم بالجونة ولم يتمالك نفسه من الفرحة، مضيفا: "كسرت طبق الأكل من السعادة والمطعم هيدفعنى ثمنه دلوقتى".

وأضاف سيف: "أنا طالب في أكاديمية الفنون، وبدأت التمثيل وأنا في المدرسة في المرحلة الابتدائية، كبر معى حب التمثيل حتى المرحلة الثانوية وشاركت في مسرح الهواة، وفي الجامعة درست نظم المعلومات وفى سنة ثالثة قدمت في أكاديمية الفنون وتم قبولي وتركت الدراسة من أجل التمثيل".

وعن اختياره لتصوير الفيلم قال: "المخرج سامح علاء أجرى اختبارات لـ 300 شخص ولم يعجب بأى واحد منهم، ولم يتبق على التصوير إلا أيام قليلة وبالصدفة كان المخرج يشاهد فيديوهات لممثلين شباب، وشاهد فيديو وأنا أرتدى تيشيرت أحمر من اختبارات سابقة قدمتها عام 2017، ولفت نظره والتقى بى وقالى أنت اللى هتمثل الفيلم".

وأعلن مهرجان كان السينمائى عن فوز الفيلم المصرى القصير "ستاشر" للمخرج سامح علاء، بجائزة السعفة الذهبية لمهرجان كان فى دورته الـ73، وفقا لما أعلنه حساب المهرجان الرسمى عبر تويتر. وكان الفيلم المصرى القصير (ستاشر) للمخرج سامح علاء فاز بجائزة أفضل فيلم قصير من مهرجان موسكو السينمائى الدولى فى دورته الـ 42، التى انعقدت فى الفترة من 1- 8 أكتوبر الجارى، ويتناول الفيلم قصة شاب عمره 16 عامًا تضطره الظروف إلى توديع حبيبته بشكل مغاير تماما.