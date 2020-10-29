شكرا لقرائتكم خبر عن المغنية كيفي لينش تنجب توأما من زوجها ناثان كومر: هدية من السماء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنجبت المغنية كيفي لينش توأما بعد أن حملت فى الأربعين من عمرها مع زوجها رجل الأعمال الشهير ناثان كومر الذي تزوجته في العام 2017، حيث أطلقت على الطفلة والطفلة اسم فيليكس وإيلا، وأشارت إلى أنهما "هدية رائعة من السماء".

وشاركت المغنية كيفي لينش مقطع فيديو قصير بعد 8 أيام من الولادة معلقة عليها: "لا تستطيع الكلمات أن تعبر عن حبي لعائلتى.. لقد وصل إلينا فيليكس وإيلا"، مضيفة: "إنهما هدية رائعة من السماء".

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وأضافت: "لقد كانت الرحلة الأكثر دعمًا وتمكينًا لإحضار أطفالنا الصغار إلى هنا بأمان والآن سأحتفظ بهم في قلبي وذراعي إلى الأبد.. فريا هى أخت كبيرة رائعة بالفعل! لديها الحضن والقبلات تنتظر في كل زاوية"، وقد لاقى الفيديو آلاف الإعجابات من جمهورها ومعجبيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



المغنية كيفي لينش



تغريدة للمغنية كيفي لينش



لقطة من الفيديو