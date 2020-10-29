شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح الشرنوبى: ساهمت فى إضافة جمهور من جيل الشباب لكبار المطربين والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف الموسيقار صلاح الشرنوبى، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الخميس، أنه ساهم في أن يضيف جمهور من جيل جديد من الشباب لكبار المطربين والمطربات، مشيرا إلى أنه من أبرز الملحنين الكبار الذين عاصروه كان سامي الحفناوي، خليل مصطفى، محمد ضيا، وشباب جدد بدأوا يظهروا مثل وليد سعد، وصلاح أبو الدهب.
وأوضح أنه شرب التلحين من عبد الوهاب بمنطق ممنهج، أما الموسيقار بليغ حمدي فكان لديه الفطرة في التلحين، وما زالت صناعة المقدمة الموسيقية كان يساعده أحد فيها لكن باتجاه "بليغ"، لافتاً إلى أنه أخذ من جميع المدارس في التلحين وأصبح له المدرسة الخاصة به.
وأشار إلى أنه لم يتوقع أن يحدث "تريند" للعديد من أغنياته مثل كلام الناس لجورج وسوف، بتونس بيك لوردة الجزائرية، مغرم يا ليل لراغب علامة، لافتاً إلى أن هناك صعوبة نعانى منها فى جيل التسعينيات، ف منهم من يغامر ويجاهد، ومنهم من سقط بسبب ظهور الأجيال الجديدة.
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