شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو سلامة: فوز الفيلم المصرى ستاشر فى مهرجان كان يدعو للفخر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب المخرج عمرو سلامة عن سعادته لفوز الفيلم المصرى القصير "ستاشر" بجائزة السعفة الذهبية لمهرجان كان فى دورته الـ 73، وغرد عمرو سلامة، عبر حسابه على تويتر، قائلا: "الفيلم المصري القصير ستاشر يفوز بالسعفة الذهبية لمهرجان كان 73 خبر يدعو للفخر، مبروك لمصر ولصناعة السينما المصرية ولكل صناع الفيلم".



عمرو سلامة

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وأعلن مهرجان كان السينمائى عن فوز الفيلم المصرى القصير "ستاشر" للمخرج سامح علاء، بجائزة السعفة الذهبية لمهرجان كان فى دورته الـ73، وفقا لما أعلنه حساب المهرجان الرسمى عبر تويتر. وكان الفيلم المصرى القصير (ستاشر) للمخرج سامح علاء فاز بجائزة أفضل فيلم قصير من مهرجان موسكو السينمائى الدولى فى دورته الـ 42، التى انعقدت فى الفترة من 1- 8 أكتوبر الجارى، ويتناول الفيلم قصة شاب عمره 16 عامًا تضطره الظروف إلى توديع حبيبته بشكل مغاير تماما.

وكان الفيلم قد حصل من قبل على جائزة أفضل فيلم روائي قصير من مهرجان موسكو السينمائي الدولي، لتصبح هذه هي ثالث جوائز الفيلم بعد حصوله على تنويه خاص من لجنة تحكيم مهرجان نامور البلجيكي في دورته الخامسة والثلاثين ويعتبر مهرجان نامور هو الاهم في بلجيكا.

وتسلم الجائزة المخرج سامح علاء الذي عبر عن سعادته وفخره بهذه الجائزة وان الكلمات لا تسعفه للتعبير عن شعوره بهذه الجائزة الكبرى.