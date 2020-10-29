شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان بعد تغلبه على حيوان اللايجر: أول واحد يكسبه وأبطال عالم ماقدروش.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر النجم محمد رمضان خلال فيديو في وصلة نزال مع حيوان "اللايجر" عبر حسابه على موقع إنستجرام، وذلك عبر تمكنه من شد الحبل من فمه، وعلق على الفيديو قائلا: "الحمد لله أول واحد يفوز على اللايجر.. أبطال عالم حاولوا ومقدروش"، وفى نهاية الفيديو حرص المحيطون برمضان على تهنئته حينما أكدوا أنه أول شخص يتغلب عليه بتلك الطريقة.



محمد رمضان اثناء احتفاله بالفوز على النمر

حيوان اللايجر يقع على رأس قائمة الحيوانات الهجينة، ونتج عن تزاوج ذكر الأسد مع أنثى النمر.



محمد رمضان اثناء نزاله مع النمر

من ناحية أخري شارك النجم محمد رمضان متابعيه بأهم لحظاته، مثلما حصل مؤخراً حينما استعرض فيديو عبر حسابه على موقع إنستجرام، أثناء تلقيه هدايا من معجبيه في مدينة أبو ظبي، حيث جاءت الهدية على شكل مجموعة من العطور، ما إن يتم فتحها حتي يتم تشغيل كليبه الأخير "يا حبيبي".

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محمد رمضان والنمر

وتلك ليست المرة الأولى الذى يستعرض رمضان الهدايا الذى يتلقاها في دولة الإمارات، فسبق له مشاركة جمهوره بهدية أخرى حصل عليها، ونشر فيديو عبر خاصية القصص القصيرة في حسابه على Instagram، على أنغام أغنياته "مافيا" و"نمبر وان" استعرض هديته وهي روب أسود مكتوب عليه Number Oneكما سبق ونشر صورة عبر حسابه الرسمى على موقع إنستجرام، بها هاتف من الذهب.

وسبق وظهر النجم محمد رمضان مؤخرا فى صورة عبر حسابه الرسمي على موقع إنستجرام، أشار فيها إلى أنه نمبر وان على طريقته الخاصة، وذلك من خلال "روبوت آلى" مكتوب عليه ONE أشار إليه رمضان بطريقته المعتادة، وكان النجم محمد رمضان كشف عن بدء تصوير أغنيته الجديدة "الشرع حلل أربعة"، في دبي، حيث نشرعبر حسابه بموقع إنستجرام، مقطع فيديو من كواليس التصويروهويجلس بإحدى السيارات الفارهة على أنغام بعض كلمات الأغنية، معلقا عليها: "من دبي بدأنا التحضير لتصوير أغنية الشرع حلل أربعة.. ثقة في الله نجاح".