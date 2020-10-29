شكرا لقرائتكم خبر عن محمد ثروت: تربينا على عادات وتقاليد تنمى قراءة القرآن والمدح للاقتداء بأخلاق الرسول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المطرب محمد ثروت، إن الحفلة الأولى من الليالى المحمدية كانت على مسرح الجمهورية، وأشار محمد ثروت، خلال مداخلته هاتفية ببرنامج " أخر النهار" مع الإعلامي تأمر امين، نحن تربينا على عادات وتقاليد تنمى قراءة القرآن والمدح للاقتداء بأخلاق الرسول، مشيرا أن الأناشيد الدينية جزء من تكوين العالم الإسلامى.

ومن جانب آخر، قال المطرب محمد ثروت، إنه بدأ إجراءات عمل حفلة إنشاد ديني على اليوتيوب بمناسبة ليلة النصف من شعبان، موضحا أن هذه الليلة بمثابة "موسم" له ولكنه لن يستطيع أن يعمل نظرا للإجراءات الوقائية المتخذة لمنع انتشار كورونا.

وكشف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، عن فكرة إقامة الحفلة على اليوتيوب قائلا:"كنت قاعد متنكد ابني اقترح عليَّ التوجه لليوتيوب وله مشاهدات كثيرة قولتله هجرب".

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وأوضح ثروت أن العالم يعيش موقف جلل يصيب البشرية يستوجب الدراسة لأنه لم يصيب قوما بعينهم.

ولفت إلى أنه يسكن في مزرعة فسيحة خارج القاهرة وتم الإعداد للحفلة على أن يقف الجميع على مسافات متباعدة لمنع انتشار كورونا.

ومن جانبه قال الإعلامي أحمد موسى إنه سيعرض جزءًا من الحفلة في بداية حلقة الغد.