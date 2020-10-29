شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فلوكس: واقعة فرد الأمن مدبرة لتدميرى ويقف وراؤها إنسانة ماشية بالأعمال والسحر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جدد الفنان أحمد فلوكس حديثه عن واقعة فرد الأمن التي وقعت معه خلال الفترة الماضية، مؤكدا أن هذه الواقعة كانت مدبرة ومخططة والهدف منها تدميره، مشيرا إلى أنه نهاية الأسبوع المقبل سينتهى هذا الظلم، بحسب قوله. وقال الفنان أحمد فلوكس عبر حسابه الشخصى على فيس بوك اليوم: "طول عمرى ماشى بستر ربنا، بيحصلى حاجات كتير وبتظلم كتير، وبشوف كتير، ودايمًا ربنا بينصرني رغم إني أصلا مبكنش عارف إني أتظلمت، وكتير اتقال عليا حاجات ومكنش بيفرق معايا لأنه كدب بس كنت بدايق، إن إزاى نحاول ندمر حد بالكلام، أو بالتشويه بس كان نجاحي في شغلي بيرد على سؤالى".



أحمد فلوكس عبر تويتر

وأضاف: "وعلشان كدة مكنتش بهتم بأي حاجة تتقال عليا، اتقال عليا كتير واتقال عن كل حاجة تقريبا ما عدا حاجة واحدة بس مقدروش يقولوها، علشان مش ها تتصدق لكن اتقال عنى كل اللي ينفع يتقال وأتاذي بي ومكنتش بهتم وتلف الأيام وكل اللي بيقول كلمه بلاقيه واقع فيها وأقول الله يسامحه وخلاص".

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وتابع: "لكن في حاجة واحدة حصلت وللأسف كان لازم ساعتها التزم الصمت لغاية ما أجيب حقي بس كنت موجوع منها ومن الظلم اللي حصل والغدر وحاجات كتير تخص الوقعة دي ها تكلم عليها بالتفاصيل، الأسبوع اللي جاي وبالأسامي والأشخاص والتفاصيل بعدما يكون كل حاجة قانونية خلصت خصوصا أن فيها للأسف شخص للأسف أقل شيء يتقال عليه أنه قذر ومفتري ولا يستحق المكان اللي كان فيه والحمد الله ربنا جعلني سبب أنه يسيبوا ولسه هايحصلوا كتير لأنه أذي ناس كتير وكان مرتشي".

وقال فلوكس: "واقعة فرد الأمن.. الواقعة دي كانت كلها ظلم وافتراء ومدبرة للأسف ومقصود بيها تدميري من واحدة للأسف لا يوجد كلمه تتقال عليها غير إنها مدمرة وشيطانة وبرضه الأسبوع اللي جاي هاقول هي مين وقصتها إيه علشان تعرفوا أنا اتظلمت قد إيه لأن الواقعة دي كانت بداية فقط".

واختتم فلوكس: "كان مخطط حاجات كتير لتدميري منها ومن شخص بيأذي ويدمر فيا، وبيستخدم شغله لحساب علاقات والجنسية وقد إيه فضلت مستحمل الظلم وعلشان كمان تعرفوا احنا كبشر بقينا ازاي، وعشان كمان تعرفوا إن كلمة ولاد الناس دي ماتتقلش لأي حد، وعلشان تاخدوا بالكم من اختياراتكم وتعرفوا إن الغدر والخيانة والدمار ممكن ييجي من أقرب ناس ليكم وعلشان تبعدوا عن أي عيله ماشية بالأعمال والسحر للناس.. وعلشان ارتاح أني اخدت حقي من أسوأ أنواع البشر على الأرض.. نهاية الأسبوع القادم بإذن الله سينتهى الظلم وسيرى كل واحد تسبب في ظلمي وأذاني في القصة دي آيات ربنا ووعده.. حقى قادم".