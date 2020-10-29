شكرا لقرائتكم خبر عن 8 أيام تصوير تفصل خالد الصاوى عن نهاية تصوير مسلسل "القاهرة كابول" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتبقى للفنان خالد الصاوى حوالى 8 أيام على الانتهاء من تصوير مسلسل "القاهرة كابول" الذى يتقاسم بطولته مع الفنانان طارق لطفى وفتحى عبدالوهاب، والعمل من إنتاج شركة سينرجى، وإخراج حسام على، وتأليف عبدالرحيم كمال، ومن المقرر عرضه في موسم رمضان المقبل، ويستكمل تصوير مشاهده بعد عودته من مهرجان الجونة السينمائى التي انطلقت فعالياته الجمعة الماضية، ويختتم فعالياته اليوم، حيث إن الصاوى أحد المكرمين فى دورة المهرجان هذا العام.

ويجسد خالد الصاوى خلال أحداث "القاهرة كابول"، دور ضابط في أمن الدولة ويدخل في صراعات مع الفنان طارق لطفى الذى يجسد دور الإرهابى، بينما فتحى عبد الوهاب يجسد دور الإعلامى، وتدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي بوليسي يتصدى الإرهاب.

وعادت أسرة مسلسل "القاهرة كابول" بطولة النجوم طارق لطفى وفتحى عبد الوهاب وخالد الصاوى، لبلاتوهات التصوير مجدداً منذ فترة استعدادا لعرضه فى موسم رمضان المقبل، من إنتاج شركة سينرجى، وذلك بعد أجازة طويلة امتدت لأكثر من 3 أشهر بسبب عطلة فيروس كورونا.

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وتأجل عرض المسلسل من العام الماضى، وذلك بسبب ضيق الوقت لاسيما أن المسلسل يحتوى على تصويرعدة مشاهد خارج مصر، وهو ما دفع شركة الإنتاج إلى تأجيل المسلسل وعرضه فى الموسم المقبل، حتى يتسنى لصناعه فرصة لتقديم عملا درامياً جيداً.

يذكر أن مسلسل "القاهرة كابول"، يشارك فى بطولته بجانب النجوم الثلاثة خالد الصاوى، طارق لطفى، فتحى عبد الوهاب، كل من حنان مطاوع، نبيل الحلفاوى، شيرين، نور محمود، ومجموعة من ضيوف الشرف، وعلى رأسهم أحمد رزق، وتعتمد أحداثه على 3 شخصيات رئيسية، هم: الإعلامى ويجسده النجم فتحى عبد الوهاب، وضابط الأمن الوطنى ويجسده النجم خالد الصاوى، وشخصية الإرهابى والذى يجسده النجم طارق لطفى، فضلا عن الأدوار الأخرى للنجوم حنان مطاوع ونبيل الحلفاوى وشيرين.