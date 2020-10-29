شكرا لقرائتكم خبر عن سكارليت جوهانسون تتزوج من كولن جوست بعد 3 سنوات من المواعدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تزوجت النجمة العالمية سكارليت جوهانسون من خطيبها الممثل الأمريكي كولن جوست في حفل سري خلال عطلة نهاية الأسبوع، وذلك بعد 3 سنوات من المواعد وأكثر من عام على خطوبتهما، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن سكارليت جوهانسون البالغة من العمر 35 عاما والنجم كولن جوست صاحب الـ 38 عاما، تزوجا هذا الأسبوع بعد خطوبتها في مايو 2019.

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سكارليت جوهانسون مع كولن جوست

وقال حساب Meals On Wheels America عبر إنستجرام: "يسعدنا نشر الأخبار التي تفيد بأن سكارليت جوهانسون وكولين جوست قد تزوجا خلال عطلة نهاية الأسبوع في حفل خاص مع الأهل والأحبة المقربين في ظل الالتزام بقواعد السلامة الخاصة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وفقًا لتوجيهات مركز السيطرة على الأمراض ".



سكارليت جوهانسون وكولن جوست

وبدأ الاثنان المواعدة في عام 2017 ثم تمت خطوبتهما في مايو 2019، وقد تزوجت سكارليت جوهانسون في وقت سابق من ريان رينولدز خلال الفترة من 2008 حتى عام 2011.