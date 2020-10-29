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شكرا لقرائتكم خبر عن 3 جوائز عالمية حصل عليها فيلم ستاشر بعد فوزه بالسعفة الذهبية من مهرجان كان والان مع تفاصيل الخبر
فيلم ستاشر
وبذلك يصبح أول فيلم مصري يحصد هذه الجائزة الكبرى في أيا من أقسام المهرجان، بعد أن حصد يوسف شاهين جائزة اليوبيل الذهبي للمهرجان عن مجمل أعماله.
الجائزة
وكان الفيلم قد حصل من قبل على جائزة أفضل فيلم روائي قصير من مهرجان موسكو السينمائي الدولي، لتصبح هذه هي ثالث جوائز الفيلم بعد حصوله على تنويه خاص من لجنة تحكيم مهرجان نامور البلجيكي في دورته الخامسة والثلاثين، ويعتبر مهرجان نامور هو الأهم في بلجيكا ومن أهم المهرجانات الفرانكفونية في أوروبا.
وقد تسلم الجائزة المخرج سامح علاء الذي عبر عن سعادته وفخره بهذه الجائزة، مؤكداً أن الكلمات لا تسعفه للتعبيرعن شعوره بهذه الجائزة الكبرى.
جدير بالذكر أن العرض الأول للفيلم فى مصر كان فى الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائى الدولى.
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