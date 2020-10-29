شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح الشرنوبى يكشف بداياته فى التلحين خلال التسعينيات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الموسيقار صلاح الشرنوبي إن التسعينيات كانت فترة زاخرة جدا بالنسبة له، حيث وفقه الله في التعاون مع كبار المطربين والمطربات، لافتاً إلى أن هناك العديد من الأشخاص التي ساهمت في تطوير موهبته.
وأشار إلى أنه كان يأتى دائما إلى القاهرة على حس شقيقه الأكبر الفنان فاروق الشرنوبي، إلى أن حدث صدفة وقام بتلحين أغنية للفنان السكندري أحمد حسن، ومن بعدها قمت بالتلحين للفنان مدحت صالح، ثم توالت الأعمال بالتلحين لـ محمد الحلو، ومنى عبد الغني ووليد توفيق ونادية مصطفى.
وتابع أنه ذهب للفنانة الجزائرية وردة كان حينها معروف للجمهور، وساعده في ذلك الشاعر عمر بطيشة، لأن لحن أغنية "بتونس بيك" كان جاهز قبل التعرف على الفنانة الجزائرية، لافتاً إلى أن بداخله مخزون سمعي يظهر في أعماله الموسيقية.
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